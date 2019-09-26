https://static.news.ru/photo/6207a59e-e09f-11e9-a958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Очередная партия стрелкового оружия и боеприпасов из России поступила в Центральноафриканскую республику (ЦАР) в сентябре. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что отгрузка осуществлена по согласованию с комитетом Совета безопасности.

Для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлено уже две партии российского оружия, цитирует « Интерфакс » выступление Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН.

Вторая партия была анонсирована российской стороной ещё в мае. Тогда речь шла о «ближайших неделях», однако согласование всех аспектов затянулось до осени.

Ранее, как писал News.ru, замглавы и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов заявил, что поставки осуществляются Россией в рамках действительного международного права. По его словам, Москва в своих действиях руководствуется «обязательствами, вытекающими из решений ООН».

Помимо этого, было принято решение отправить в ЦАР группу миротворцев в составе миссии Организации объединённых наций.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги начались столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, из-за конфликта порядка миллиона человек покинули свои жилища. Жертвами событий стали примерно шесть тысяч человек.