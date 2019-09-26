Фото: Сергей Булкин/News.ru

Очередная партия стрелкового оружия и боеприпасов из России поступила в Центральноафриканскую республику (ЦАР) в сентябре. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что отгрузка осуществлена по согласованию с комитетом Совета безопасности.

Для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлено уже две партии российского оружия, цитирует «Интерфакс» выступление Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН.

Вторая партия была анонсирована российской стороной ещё в мае. Тогда речь шла о «ближайших неделях», однако согласование всех аспектов затянулось до осени.

Ранее, как писал News.ru, замглавы и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов заявил, что поставки осуществляются Россией в рамках действительного международного права. По его словам, Москва в своих действиях руководствуется «обязательствами, вытекающими из решений ООН».

Помимо этого, было принято решение отправить в ЦАР группу миротворцев в составе миссии Организации объединённых наций.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги начались столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, из-за конфликта порядка миллиона человек покинули свои жилища. Жертвами событий стали примерно шесть тысяч человек.

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