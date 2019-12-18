На 19 декабря намечена встреча российской дипломатической делегации с коллегами в Израиле. Представители еврейского государства хотят получить разъяснения от Москвы в связи с участившимися проверками их делегаций в российских аэропортах. Не менее важным вопросом остаётся судьба гражданки Израиля Наамы Иссахар, которая была приговорена в России к семилетнему тюремному сроку за провоз 9,5 грамма гашиша в своём рюкзаке. По времени дипломатические переговоры совпали с рассмотрением апелляции, поданной адвокатами Наамы на приговор Химкинского городского суда.

Заседание Химкинского городского суда должно было состояться 12 декабря, однако судьи приняли требование защиты отложить слушания для того, чтобы на нём присутствовала Наама. В настоящее время Израиль рассчитывает на помилование Иссахар и предоставление её родным права на более частные посещения. Девушку с гражданством Израиля и США признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Максимальное наказание за провоз запрещённых веществ в России составляет десять лет лишения свободы, израильтянку же приговорили к 7,5 года. Её соотечественники напрямую связывают приговор с делом задержанного в 2015 году в аэропорту Бен-Гуриона «российского хакера» Алексея Буркова.

Бурков был задержан по запросу властей США в рамках расследования кибермошенничества. По словам израильских источников NEWS.ru, Россия предлагала обменять его на Иссахар. Тем не менее, «российский хакер» был экстрадирован в Америку вопреки всем предупреждениям РФ. Собеседники NEWS.ru считают, что Москва слишком поздно начала переговоры по поводу сделки и возвращения задержанного на родину.

Выступая на встрече со своими сторонниками на этой неделе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил , что обязательно освободит Иссахар.

Я не волшебник, но уверяю вас в одном. Я верну Нааму Иссахар домой, — сказал глава правительства.

Позже неназванный высокопоставленный чиновник 12-го канала израильского телевидения заявил, что комментарии Нетаньяху были большой ошибкой. Основываясь на своём опыте коммуникации с российскими дипломатами, источник сделал вывод, что заявление премьера может только навредить делу: россияне предпочитают обсуждать чувствительные вопросы за закрытыми дверями. Вовлечение этого досье в предвыборную кампанию может всё испортить.

Shang Hao/XinHua/Global Look Press

Израильтяне хотят разъяснений и по поводу того, почему 18 декабря в аэропорту Домодедово были задержаны 46 граждан еврейского государства. Они прибыли рейсом израильской авиакомпании. Российская пограничная служба задержала пассажиров для проверки. Процедура заняла более двух часов, после чего все они были допущены на российскую территорию, сообщило израильское посольство в Москве. Все прибывшие в Москву не были частью какой-либо группы или делегации, и причины их задержания так и остаются непонятными.

В ответ на инцидент российское посольство в Тель-Авиве привело данные на 1 декабря 2019 года, согласно которым 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В ноябре 2019 года 569 россиян не были допущены в еврейское государство, а в октябре — 568. Речь идёт, в том числе, о тех, кто приехал с туристическими целями: они уже имели на руках оплаченные билеты в обе стороны, подтверждения от местных отелей, а также данные о соответствующем количестве финансовых средств, необходимых на время пребывания в стране. Между еврейским государством и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для подобных поездок. Цифры об остановленных в Израиле россиянах подтверждаются статистикой Управления иммиграции и пограничного контроля Израиля.