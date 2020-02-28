https://static.news.ru/photo/d3cad7d0-5a27-11ea-88cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва не сможет запретить Дамаску воевать на своей территории, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Сирийцы нанесли удар по турецким позициям в Идлибе, погибли десятки военных.

Сирийские правительственные войска «выполняют требования о борьбе с терроризмом, содержащиеся в резолюциях Совета Безопасности ООН». Сирийцы ответили на регулярные обстрелы из идлибской зоны, отметил министр.

По информации «Интерфакса», Лавров предложил турецким властям, чьи войска поддерживают сирийскую оппозицию, начать выполнять международные договорённости по достижению мира в Идлибе.

Как писал NEWS.ru, Турция пригрозила жёстко ответить на гибель военных и назвала инцидент нападением на НАТО. В Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились среди наступавших боевиков.