Командование сирийской группировки войск РФ отказалось гарантировать безопасность полётов турецкой авиации над провинцией Идлиб, где началось открытое противостояние армий Сирии и Турции.
Сирийское правительство вынужденно закрыло воздушное пространство над Идлибом после уничтожения двух бомбардировщиков Су-24 турецкими истребителями F-16,
В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии, — цитирует издание контр-адмирала Олега Журавлёва.
Военный опроверг информацию о самолёте ВКС России, который якобы сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Как писал NEWS.ru, ситуация в Сирии обострилась 27 февраля после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».
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