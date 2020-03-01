https://static.news.ru/photo/2c8cd5d2-5bf7-11ea-b4aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: SAC Helen Farrer RAF Mobile News Team/MOD/OGL v1.0/wikipedia.org

Командование сирийской группировки войск РФ отказалось гарантировать безопасность полётов турецкой авиации над провинцией Идлиб, где началось открытое противостояние армий Сирии и Турции.

Сирийское правительство вынужденно закрыло воздушное пространство над Идлибом после уничтожения двух бомбардировщиков Су-24 турецкими истребителями F-16, пишет ТАСС.

В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии, — цитирует издание контр-адмирала Олега Журавлёва.

Военный опроверг информацию о самолёте ВКС России, который якобы сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Как писал NEWS.ru, ситуация в Сирии обострилась 27 февраля после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».