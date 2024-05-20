Россия окажет Ирану помощь в поисках президента Tasnim: Россия направит в Иран два самолета и вертолет для поиска Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Россия передаст Ирану два самолета и несколько вертолетов для помощи в поисках совершившего жесткую посадку воздушного судна президента Ибрахима Раиси, заявил советник президента РФ Игорь Левитин в ходе разговора с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Он уточнил, что в регион также направятся 50 спасателей, передает агентство Tasnim.

По указанию Путина в течение часа два современных самолета с несколькими вертолетами и 50 спасателями-альпинистами на борту направятся в [город] Тебриз [на северо-западе Ирана], — сказал Левитин.

Ранее Турция по просьбе МИД Ирана направила в исламскую республику группу из 32 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета иранского президента. Пресс-служба правительственного управления по чрезвычайным ситуациям Турции отметила, что еще один альпинистский поисково-спасательный отряд из 15 человек из Анкары, Диярбакыра и Коньи находится в готовности также выехать на место.

Политолог Алексей Макаркин до этого назвал последствия для Ирана в случае возможной смерти президента республики. По его мнению, характер иранской власти не изменится. Али Хаменеи является и светским, и религиозным главой Ирана, обратил внимание эксперт. Именно он будет решать, кто станет следующим главой страны, констатировал эксперт.