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Портал WikiLeaks опубликовал документы, связанные с применением химического оружия в Сирии. На его основании ресурс полагает, что авторы доклада миссии ОЗХО (МУФС) не работали в стране.

На WikiLeaks в субботу, 14 декабря, появился меморандум одного из членов МУФС, который был адресован главе ОЗХО Фернандо Ариасу. Там говорится, что инспекторы озабочены докладом, который не отражает, по их...