Представители Кремля Дмитрий Песков выразили надежду, что Турция сможет обеспечить безопасность российским войскам.
Мы не скрываем обеспокоенности, что сохраняется террористическая угроза в Идлибе, и до сих пор не удалось произвести размежевание с террористами в Идлибе. Террористы там работают, они представляют угрозу и для сирийской армии, и для наших военных, — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По словам политика, вывод боевиков из Идлиба — это задача турецкой стороны.
Там слишком много боевиков, они представляют собой серьезную опасность, и это ответственность Турции в соответствии с сочинскими договоренностями годовалой давности, — добавил Песков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лавров заявил о сохранении договорённости между РФ и Турцией по Идлибу. Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги, которые позволят выполнить все обязательства.