Россия обеспокоена новостью о планах боевиков ударить по ВС РФ в Сирии

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Москва крайне обеспокоена сообщениями об активной подготовке террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) смертников для терактов против объектов и патрулей Вооруженных сил России и Сирии, сообщает Минобороны. Военные примут решительные и жесткие меры в отношении боевиков, планирующих нападения на российских и сирийских военных.

Ранее беспилотный летательный аппарат MQ-9 коалиции во главе с США произвел опасное сближение с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. По его словам, полет беспилотника не был деконфликтован.

Авиация международной коалиции во главе с США с начала 2023 года допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России в небе над Сирией, во время 11 из которых экипажами фиксировалось облучение российских самолетов системами наведения вооружения. По его словам, больше всего инцидентов произошло в июле. Гуринов уточнил, что два подобных случая произошли в апреле, один в мае, четыре в июне и пять в июле.