Названа причина задержки поставок российских С-400 Анкаре Aydınlık: Турция тормозит поставки ЗРК С-400 из России, из-за которых ранее поссорилась с США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф»

Поставка второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию задерживается из-за возражений Анкары, сообщает издание Aydınlık со ссылкой на осведомленный источник. Турцию не устраивает запрет со стороны России на перепродажу оборудования другим странам. Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что из-за ограничивающей статьи в контракте вопрос о переходе поставок на второй этап был приостановлен.

В статье, о которой идет речь, содержится условие, которое включено в соглашения оборонной промышленности во всем мире. Старший эксперт оборонной промышленности, который предоставил информацию Aydınlık, сказал, что это условие в соглашениях оборонной промышленности было включено в каждый контракт в прошлом. Пункт даже налагает большие ограничения, помимо закупок. Ни одна страна-производитель не допускает, чтобы система вооружения продавалась в третьи страны, и чтобы любые документы передавались третьим странам.

Сегодня для отправки военной помощи в Украину необходимо получить разрешение страны происхождения оружия. Хотя Греция отправила С-300 на Украину и вместо этого запросила Patriot у США, она не смогла осуществить эту поставку, потому что Россия не предоставляла разрешения.

Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму $2,5 млрд с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом-осенью 2019 года. В ноябре 2022-го министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские ЗРК готовы к использованию.

Ранее военные поставки России в Турцию вызвали кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном. Вашингтон требовал у своего союзника по НАТО отказаться от сделки, предлагал приобрести комплексы Patriot производства США.