Официальный Дамаск по инициативе российского руководства сменил командующего 5-м штурмовым корпусом Сирийской арабской армии (САА). Им стал генерал-майор Милад Джадид, который некогда представлял Республиканскую гвардию. Кадровые перестановки в одном из наиболее лояльных России формирований внутри правительственных сил происходит на фоне продолжающихся разговоров о конкуренции между Москвой и Тегераном за влияние на армейские структуры Сирии.

Джадид был назначен в декабре 2018 года начальником штаба Республиканской гвардии, а затем в июне 2019 — командующим Силами специального назначения САА. Правительственный спецназ считается одним из самых жёстких среди лояльных Дамаску соединений. Он курирует не только защиту важных правительственных объектов, но и участвует в наиболее крупных сражениях. Так было в Дераа, окрестностях Дамаска и в Хомсе. По словам наблюдателей, именно тогда Джадид и мог привлечь внимание российского командования. Сам он родом из Кардахи — города в прибрежной провинции Латакия, который тесно связан с историей семейства Асадов. Его приход на должность командующего 5-м корпусом САА теперь трактуют по-разному.

Формирование давно считается «российским активом» в САА: эксперты утверждают, что Москва может лично менять его командование и производить переназначения. 5-й корпус имеет в числе заслуг ряд успешных наступательных операций, в том числе против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в провинции Хама в 2017 году. Годом ранее сирийские источники арабских СМИ приводили информацию, согласно которой 5-й корпус понёс большие потери в ходе боевых действий в Хаме и Идлибе, но за последнее время соединение активно расширяется на юге-западе, а недавно была проведена масштабная ротация подразделений на востоке САР. На этом фоне считающийся ставленником Ирана в сирийском руководстве Махер Асад, родной брат президента Сирии, активно выступал за то, чтобы понизить ответственность 5-го корпуса в боевых действиях.

Среди целей 5-го корпуса, как считают эксперты, — тихая борьба с влиянием иранских военных советников и иррегулярных формирований в неспокойных южных провинциях Сирии. С тех пор как правительство формально восстановило контроль над южным регионом в соответствии с «соглашениями об урегулировании», подписанными с оппозиционными силами в 2018 году, Россия начала активно интегрировать бывших повстанцев в «свои» соединения, в том числе в 5-й корпус. Тем не менее, в последние месяцы регион стал взрывоопасным — в основном из-за недовольства местного населения экономическими условиями и разрыва между сделанным и обещанным. В южных провинциях фиксируется не только протестная волна, но и своё движение сопротивления.

Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Как отмечает сирийское издание Enab Baladi, в настоящее время российское командование пытается восстановить статус «друга» местных сил с помощью целого ряда действий. 6 июля российская делегация провела встречу с губернатором Сувейды, силами безопасности и несколькими представителями вооружённых группировок провинции, а также — с представителями конкурирующей 4-ой дивизии Махера Асада. РФ, как сообщается, продолжает контактировать с некоторыми членами местных комитетов и бывших оппозиционных элементов в Кунейтре и демонстрировать свою близость к населению, распределяя помощь. Кроме того, Enab Baladi считает, что Россия молчаливо поддержала народное восстание в южных районах, организованное «центральными комитетами» против сирийского режима и его союзника Ирана.

Однако восстановить доверие местных не так-то просто, говорят бывшие повстанцы. Это хорошо иллюстрируют происходящие на юге нападения на бойцов 5-го корпуса. В связи с этим трудно предполагать, что смена командующего этим «пророссийским» формированием может что-то качественно изменить. Иранское влияние можно нейтрализовать, а изменить мнение южан — почти невозможно.