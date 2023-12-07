Россия, КНР и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН по Газе Полянский: срочное заседание СБ ООН по ситуации в Газе состоится 8 декабря

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Россия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта в секторе Газа, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Ожидается, что оно состоится 8 декабря.

С учетом крайне тревожной эскалации ситуации в Газе мы вместе с эмиратцами и китайцами запросили срочное заседание Совбеза ООН. Оно начнется завтра, 8 декабря, в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 мск. — NEWS.ru), — написал он.

Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд ранее сообщил, что Эмираты представили в Совбез ООН проект резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа по гуманитарным причинам. По его словам, на территории палестинского анклава сложилась катастрофическая ситуация.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарная резолюция по палестино-израильскому конфликту, принятая в ноябре Советом Безопасности ООН, в настоящее время несостоятельна. Он отметил, что условия на земле не позволяют оказывать какую-либо значительную гуманитарную помощь, а ситуация в секторе Газа перерастает в катастрофу с необратимыми последствиями для мира и безопасности в регионе.