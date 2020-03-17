Сирийская законодательная власть становится местом противостояния двух основных спонсоров официального Дамаска — Москвы и Тегерана. На это отчасти указывают интерпретации вокруг недавнего решения руководства Партии арабского социалистического возрождения («Баас») заморозить работу своих региональных отделений. Это произошло на фоне приближающихся парламентских выборов в Народный Совет Сирии (парламент).

Президент Арабской Республики Башар Асад накануне подписал указ о переносе парламентских выборов. Гонка пройдет не 13 апреля, как планировалось изначально, а 20 мая. Об этом говорится в сообщении президентской канцелярии.

В рамках реализации мер руководства страны по противодействию коронавирусу нового типа президент Сирии подписал указ о переносе парламентских выборов с 13 апреля на 20 мая, — указывается в сообщении.

Накануне правительство Арабской Республики объявило о прекращении занятий в школах, техникумах и университетах с 14 марта по 2 апреля в рамках мер по предотвращению заражения населения COVID-19. Cирийские власти также приняли решение о переходе государственных учреждений на укороченный график работы — с 09:00 до 14:00 по местному времени.

Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Кабинет министров также издал распоряжение о закупке всех медицинских принадлежностей и оборудования для диагностических и карантинных центров в стране.

Высший судебный комитет (Избирком) Сирии объявил 13 марта о завершении регистрации кандидатов в депутаты. Выборы в Народный Совет де-юре проводятся на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утверждённой на референдуме в 2012-м году. Сирийский законодательный орган состоит из 250 депутатов, которые избираются сроком на четыре года всеобщим, прямым и конфиденциальным голосованием. Формально квоты для рабочих и крестьян, которые действуют в Арабской Республике со времён строительства арабского социализма, по основному закону должны оставаться неизменными. Им дано 127 мест в сирийском законодательном органе.

Последние парламентские выборы состоялись 13 апреля 2016 года. Тогда победу предсказуемо одержали сторонники правящей партии «Баас» и её союзники по Прогрессивному национальному фронту. Генеральным секретарём «Баас», которая пришла в Арабской Республике к власти 8 марта 1963 года, является Башар Асад.

Pan Chaoyue/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Качество подобных голосований, безусловно, вызывает свои вопросы, особенно в условиях войны и повсеместного использования авторитарных методов управления. Однако по-настоящему интригующим стало то, что накануне центральное руководство «Баас» объявило о роспуске филиалов партии, которые были сформированы в провинциях Арабской Республики некоторое время назад. Неназванные источники арабской прессы предположили, что решение о роспуске может быть «инспирировано высшими руководящими кругами» страны. Это могло быть сделано в целях обновления партийных структур таким образом, чтобы сделать их ближе к электоральной базе, предполагают в арабской прессе. Однако такая версия кажется чересчур комплиментарной для репутации сирийского правительства. Ситуация может оказаться гораздо проще.

Есть гипотеза , что решение партийного руководства партии «Баас» заморозить работу отделений в ряде провинций свидетельствует о борьбе между сторонниками и противниками иранского влияния в Сирии. Не секрет, что в некоторые партийные отделения в регионах вошли лица, которые известны своими неплохими связями с ливанской военно-политической организацией «Хезболла» и иранским руководством. Особенно тенденция была заметна в сирийским районах, граничащих с Ливаном. Это навлекло на «Баас» гнев российского командования в Сирии, говорят источники ливанских изданий.

Россия возражала против размещения большого числа связанных с Ираном фигур в руководстве партийных отделений — тем более на фоне грядущих выборов в парламент. Москва, как неоднократно утверждалось, опасается усиления иранского влияния в сирийских государственных институтах. Проиранские отделения «Баас» в регионах могли бы тормозить решения российского командования на локальном уровне, что создавало бы соответствующие риски.

Тем не менее вряд ли стоит ожидать, что Иран так просто откажется от идеи протолкнуть побольше своих людей в Народный Совет. Вероятно, по мере приближения парламентских выборов в Сирии стоит ожидать обострения подковёрной российско-иранской борьбы за политическое влияние.