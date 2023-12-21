Россия и арабские страны договорились активнее бороться с терроризмом

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Заседание IV сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Абу-Даби

Россия вместе с арабскими странами осуждает терроризм во всех его проявлениях и признает каждый террористический акт преступлением, подчеркивая необходимость усиления сотрудничества для борьбы с этой угрозой, передает ТАСС. Таковы основные моменты совместного заявления, принятого на VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству в Марракеше.

Участники форума договорились о наращивании усилий в противодействии терроризму и экстремизму, предотвращении распространения террористических идей, пресечении финансирования и поддержки террористической деятельности. Кроме того, они выразили готовность оказывать поддержку арабским странам в борьбе с терроризмом и способствовать восстановлению после террористических атак.

Участие в VI сессии РАФС приняли руководители внешнеполитических ведомств Марокко, Палестины, Йемена, Бахрейна, Судана, Ливана, Мавритании, Египта, а также глава МИД России Сергей Лавров. Вместе они выразили готовность к усилению сотрудничества для противодействия терроризму как на региональном, так и на международном уровнях.

Ранее председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал заявил, что визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию является свидетельством того, что между двумя странами сформированы прочные и доверительные взаимоотношения. По его словам, оба государства одинаково воспринимают атаки Израиля на Палестину и призывают к прекращению огня.