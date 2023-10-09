Россия готова вывезти своих граждан из Израиля Посол РФ в Израиле Викторов: при необходимости россиян вывезут из страны

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Граждан РФ при необходимости могут вывезти из Израиля, если того потребует ситуация, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, которые приводит ТАСС, представительство готово к радикальным мерам.

Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан, если того потребует ситуация, — уточнил Викторов.

Посол уточнил, что сейчас главный израильский аэропорт Бен-Гурион, расположенный в Тель-Авиве, работает с ограничениями. Однако техническая возможность покинуть страну остается.

Кроме того, продолжил Викторов, Россия находится в постоянном контакте и с Израилем, и с Палестиной. По мнению дипломата, страсти сильно накалены с обеих сторон.

Важно прекратить огонь, проявлять сдержанность, прекратить насилие, в том числе в отношении гражданского населения, и вернуться за стол переговоров. Силового решения у этой проблемы нет, — уверен Викторов.

По информации Telegram-канала SHOT, в секторе Газа в настоящий момент находятся более 1,2 тысячи граждан России, никто из них не пострадал. Канал уточнил, что всего в Палестине проживают более двух тысяч россиян, большинство из них уже обратились в посольство РФ с просьбой об эвакуации. Дипломаты начали составлять списки.

Ранее Росавиация установила временные ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в направлении Израиля. В организации объяснили, что решение связано с нестабильной военно-политической обстановкой на Ближнем Востоке. Помимо этого, авиакомпании получили указания по соблюдению федеральных правил авиации и предоставлению полного набора услуг для задержанных рейсов, в том числе упрощения возврата и обмена билетов.