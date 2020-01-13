https://static.news.ru/photo/731a6dbc-36a3-11ea-9dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова оказать политическое взаимодействие в налаживании диалога между США и Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Главное условие, подчеркнул он, — чтобы обе стороны были в этом заинтересованы.

Глава МИД напомнил, что «многие пытались и продолжают пытаться содействовать» снижению напряжённости между Вашингтоном и Тегераном. Лавров, в частности, отметил инициативу президента Франции Эммануэля Макрона и усилия премьер-министра Японии Абэ Синдзо.

Вместе с тем, уточнил глава внешнеполитического ведомства, Россия не намерена кардинально вмешиваться во взаимоотношения Вашингтона и Пентагона, заверил министр.

Вмешиваться в отношения между Соединенными Штатами и Ираном мы не собираемся, если под вмешательством имеются в виду какие-то физические действия, — приводит слова Лаврова «Интерфакс».

Российская сторона против эскалации, с какой бы стороны она ни исходила, добавил глава МИД.

Как писал NEWS.ru, отношения США и Ирана усугубились после убийства командующего силами специального назначения Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Генерал погиб 3 января в результате ракетного удара американских военных по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан президентом США Дональдом Трампом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер похвалил дипломатический метод президента России Владимира Путина, применяемый им в Сирии, Ливии и Иране. Ишингер заявил, что Путин действует на Ближнем Востоке с помощью «политической силы убеждения» и «умной дипломатии», опираясь при этом на военные средства, которые Россия потенциально может пустить в ход.