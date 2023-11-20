Россия доставит в Газу гуманитарный груз весом 27 тонн

Фото: МЧС РФ

МЧС России доставит в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. Он будет отправлен в Египет самолетом Ил-76, после чего его передадут представителям общества Красного Полумесяца, оказывающим помощь жителям палестинского анклава. Воздушное судно с гуманитарным грузом уже вылетел из Махачкалы.

Груз был отправлен в сектор Газа по поручению президента России Владимира Путина и главы МЧС РФ Александра Куренкова. Отмечается, что Москва передаст жителям анклава продукты питания, в том числе для детей, а также детские гигиенические принадлежности.

В минувшую субботу, 18 ноября, Россия также передала Газе 30 тонн гуманитарной помощи. В состав груза вошли средства личной гигиены, продукты питания, а также матрасы и подушки.

Помимо отправки гуманитарных грузов, МЧС РФ также занимается эвакуацией российских граждан из сектора Газа. По данным ведомства, всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставили 525 человек. Все они пересекли границу анклава, пройдя через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Прилетевшим предоставили все необходимое для комфортного проживания, с ними работают психологи.