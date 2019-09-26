https://static.news.ru/photo/d77be554-e06a-11e9-8eab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mil.ru

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии сможет принимать больше авиации. Это станет возможным после завершения реконструкции второй взлётно-посадочной полосы.

Сейчас там базируется около 30 самолётов и вертолётов, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя командования авиаполка. На данный момент, уточнил военный, реконструкция уже идёт.

Построены новые сооружения, в которых установлены самолёты. Данные сооружения защищают от возможных нападений боевых дронов, — рассказал офицер.

Он уточнил, что в Хмеймиме базируются самолёты Су-35С, Су-34 и Су-24, а также вертолёты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ.

Ранее, как писал News.ru, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков показал журналистам беспилотники боевиков, которые были сбиты около авиабазы.