Сильнейший обвал нефтяных цен после неудачных министерских переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи в условиях падения спроса дал наблюдателям повод говорить об экономической войне между Россией и Саудовской Аравией. Причём опасения вызывают даже политические связи двух стран. Источники западной прессы в Эр-Рияде говорят о том, что королевство действительно решило «наказать» российское руководство, которое отказалось от идеи снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года.

Суть кризисных симптомов в мировой экономике 9 марта подытожил президент США Дональд Трамп, назвав российско-саудовский спор по поводу ценовой политики в нефтяном секторе главной причиной падения рынков. Несмотря на то, что противоречия, как кажется, касаются исключительно экономической сферы, не очень благоприятные прогнозы исследователи дают и по поводу политической конъюнктуры. Старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Эми Майерс Джаффе заявила , что разногласия из-за нефтяных цен «сигнализируют, что отношения между Саудовской Аравией и Россией пущены под откос». Арабские СМИ открыто в своих заголовках говорят о разгоревшемся конфликте между Москвой и Эр-Риядом.

Если начнется настоящая ценовая война, нефтяные рынки испытают неимоверную боль, — подчеркнул президент базирующейся в Эмиратах нефтегазовой компании Crescent Petroleum Бадр Джафар. — Многие будут готовиться к экономическим и геополитическим потрясениям в условиях низких цен.

В последние годы Россия и Саудовская Аравия демонстрировали взаимную готовность договариваться даже в условиях диаметрально противоположных позиций по ряду международных досье. Однако отказ РФ от каких бы то ни было ценовых снижений в условиях влияния коронавирусной инфекции на рынки разозлил саудовский правящий дом, следует из комментариев источников Wall Street Journal в ОПЕК и в структурах королевства. Нынешний демпинг цен со стороны Эр-Рияда является частью игры по захвату рыночной доли Москвы, говорят собеседники издания. Однако этот гамбит, который пытается разыграть аравийская монархия, не охватывает всю стратегию её руководства. От правящего дома ждут дальнейшего повышения ставок в разговоре с российской стороной.

Принц Мухаммед Mikhail Klimentyev, via imago-images.de/Global Look Press

Трения между Саудовской Аравией и Россией начались в начале февраля 2020 года, уверяют инсайдеры западной прессы. Тогда наследный принц Мухаммед попросил своего отца, короля Салмана позвонить российскому президенту Владимиру Путину и призвать Москву к сотрудничеству по новым ограничениям нефтедобычи. Примечательно, что, по словам источников Wall Street Journal, изначально российское руководство отклоняло запрос на телефонный разговор, ссылаясь на занятность президента. Однако когда беседа всё-таки состоялась, Путин, по этой информации, отказался брать какие-либо обязательства по снижению нефтедобычи. В Эр-Рияде считают, что российский лидер не придаёт достаточного значения долгосрочному влиянию коронавируса на рынок нефти. У России вроде как есть причины не беспокоиться: её экономика более диверсифицирована, чем экономика Саудовской Аравии. Кроме того, российские нефтяные компании имеют некоторое влияние на Кремль в вопросах добычи чёрного золота, считают наблюдатели.

Разговоры о конфликте между Москвой и Эр-Риядом поспешил 9 марта прокомментировать источник ТАСС в ОПЕК, знакомый с планами королевства.

Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнёр для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке, — сказал чиновник, добавив, что механизм ОПЕК+ жив и может работать.

По словам собеседника агентства, «за происходящее сейчас на рынке нефти несут ответственность все участники сделки, особенно крупнейшие участники».

Впрочем, у экспертов есть версия, что понижение нефтяных цен может быть «договорным матчем» между Россией и Саудовской Аравией, и что рано или поздно встряска на рынке закончится. Однако ситуация может оказаться гораздо более простой и поэтому гораздо более пугающей. Если ценовая война развязана по-настоящему и надолго, есть все основания переживать за совместные проекты России и Саудовской Аравии: руководству РФ нередко приписывают привычку рассматривать все досье в одном комплексе, и неполадки в чём-то одном могут соответствующим образом отозваться на реализации других инициатив.