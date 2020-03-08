Сильнейший обвал нефтяных цен после неудачных министерских переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи в условиях падения спроса дал наблюдателям повод говорить об экономической войне между Россией и Саудовской Аравией. Причём опасения вызывают даже политические связи двух стран. Источники западной прессы в Эр-Рияде говорят о том, что королевство действительно решило «наказать» российское руководство, которое отказалось от идеи снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года.
Суть кризисных симптомов в мировой экономике 9 марта подытожил президент США Дональд Трамп,
Если начнется настоящая ценовая война, нефтяные рынки испытают неимоверную боль, — подчеркнул президент базирующейся в Эмиратах нефтегазовой компании Crescent Petroleum Бадр Джафар. — Многие будут готовиться к экономическим и геополитическим потрясениям в условиях низких цен.
В последние годы Россия и Саудовская Аравия демонстрировали взаимную готовность договариваться даже в условиях диаметрально противоположных позиций по ряду международных досье. Однако отказ РФ от каких бы то ни было ценовых снижений в условиях влияния коронавирусной инфекции на рынки разозлил саудовский правящий дом, следует из
Трения между Саудовской Аравией и Россией начались в начале февраля 2020 года, уверяют инсайдеры западной прессы. Тогда наследный принц Мухаммед попросил своего отца, короля Салмана позвонить российскому президенту Владимиру Путину и призвать Москву к сотрудничеству по новым ограничениям нефтедобычи. Примечательно, что, по словам источников Wall Street Journal, изначально российское руководство отклоняло запрос на телефонный разговор, ссылаясь на занятность президента. Однако когда беседа всё-таки состоялась, Путин, по этой информации, отказался брать какие-либо обязательства по снижению нефтедобычи. В Эр-Рияде считают, что российский лидер не придаёт достаточного значения долгосрочному влиянию коронавируса на рынок нефти. У России вроде как есть причины не беспокоиться: её экономика более диверсифицирована, чем экономика Саудовской Аравии. Кроме того, российские нефтяные компании имеют некоторое влияние на Кремль в вопросах добычи чёрного золота, считают наблюдатели.
Разговоры о конфликте между Москвой и Эр-Риядом поспешил 9 марта прокомментировать источник ТАСС в ОПЕК, знакомый с планами королевства.
Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнёр для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке, — сказал чиновник, добавив, что механизм ОПЕК+ жив и может работать.
По словам собеседника агентства, «за происходящее сейчас на рынке нефти несут ответственность все участники сделки, особенно крупнейшие участники».
Впрочем, у экспертов есть версия, что понижение нефтяных цен может быть «договорным матчем» между Россией и Саудовской Аравией, и что рано или поздно встряска на рынке закончится. Однако ситуация может оказаться гораздо более простой и поэтому гораздо более пугающей. Если ценовая война развязана по-настоящему и надолго, есть все основания переживать за совместные проекты России и Саудовской Аравии: руководству РФ нередко приписывают привычку рассматривать все досье в одном комплексе, и неполадки в чём-то одном могут соответствующим образом отозваться на реализации других инициатив.
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