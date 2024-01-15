Российский посол рассказал о ситуации с освобождением заложников ХАМАС Посол России в Израиле Викторов: подвижек с освобождением заложников ХАМАС нет

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Подвижек с освобождением заложников, захваченных боевиками палестинского движения ХАМАС, в настоящее время нет, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что этот вопрос требует безотлагательного решения.

Нет никаких новых подвижек на этом направлении, но это, в общем-то, и не направление, а судьбы и жизни людей. Ими надо заниматься, причем безотлагательно. Нужно пойти на все возможные уступки, политические договоренности, чтобы людей освободить, — сказал дипломат.

Он отметил, что в числе заложников находятся несколько россиян. Посол заверил, что российская сторона помнит о них и держит вопрос их освобождения «на самом плотном контроле». Викторов добавил, что активное участие РФ в деле освобождения заложников с признательностью воспринимается израильтянами, от них поступает множество просьб о помощи.

Накануне стало известно, что семьи заложников ХАМАС вышли в Тель-Авиве и Хайфе на митинги, приуроченные к 100 дням с момента похищения близких. Протестующие потребовали отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призвали к досрочным выборам.