Reuters: российские ВС нанесли авиаудары в сирийском Идлибе

Агентство Reuters сообщило о том, что российские самолёты в воскресенье, 2 января, совершили авиаудары на северо-востоке сирийского города Идлиб. По данным источников агентства, российские вооружённые силы стремились атаковать инфраструктуру мятежных войск, но также задели гражданские объекты. Российская сторона пока не прокомментировала атаку.

Военные самолёты, летевшие на большой высоте (центры слежения утверждали, что это были российские самолёты Су), сбросили бомбы на несколько городов и главную водоносную станцию, обслуживающую переполненный город Идлиб, население которого составляет более миллиона человек, — утверждает Reuters.

Ранее сегодня, 3 января, стало известно о нападении группы террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) на военную колонну в Сирийской пустыне. Сообщается о пяти погибших и 20 раненых солдатах.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 2 января провели первый в 2022 году телефонный разговор, во время которого лидеры подвели основные итоги двустороннего сотрудничества. В международную повестку двух президентов вошли вопросы по предоставлению России юридических гарантий безопасности, предложенных ранее Москвой и в которых Турция может принять непосредственное участие, а также ситуация в Закавказье и способы урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии.