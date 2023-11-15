Российские войска готовятся к провокациям террористов в Идлибе

Фото: Минобороны РФ

Террористы в Сирии готовят провокации с целью дестабилизации обстановки в провинции Идлиб, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС. По его словам, незаконные вооруженные группировки готовят операции в южной части идлибской зоны деэскалации.

По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, незаконные вооруженные формирования осуществляют подготовку вооруженных провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в южной части идлибской зоны деэскалации. В провинции Идлиб боевиками подготовлена крупная партия средств огневого поражения кустарного производства, а также реактивных и артиллерийских снарядов, — заявил Кулить.

Контр-адмирал добавил, что за последние сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Исламская партия Туркестана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в провинциях Алеппо и Латакия.

Ранее Вадим Кулить сообщил, что правительственные войска Сирии 7 ноября ликвидировали полевого командира террористов. Он отметил, что операция прошла в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб.