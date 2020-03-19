Российские Вооружённые силы обратились к сирийским боевикам с требованием покинуть район трассы М-4. Если этого не произойдёт, то Сирийская арабская армия вместе с российскими военными начнёт наступление в провинции Идлиб.
Активные боевые действия начались в Идлибе в феврале 2020 года. Действия сирийских и российских военных привели к значительным потерям со стороны боевиков. В конфликт вмешалась турецкая сторона,
NEWS.ru ранее писал, что государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных на территории Сирии.
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