https://static.news.ru/photo/c9176642-69df-11ea-9f3a-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Российские Вооружённые силы обратились к сирийским боевикам с требованием покинуть район трассы М-4. Если этого не произойдёт, то Сирийская арабская армия вместе с российскими военными начнёт наступление в провинции Идлиб.

Активные боевые действия начались в Идлибе в феврале 2020 года. Действия сирийских и российских военных привели к значительным потерям со стороны боевиков. В конфликт вмешалась турецкая сторона, пишет Regnum.

NEWS.ru ранее писал, что государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных на территории Сирии.