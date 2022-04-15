Российские военные рассказали об ударе Израиля по Сирии

Военно-воздушные силы Израиля ударили по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами. Одна из них была уничтожена, вторая повредила склад материального имущества. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв. Его слова приводит РИА Новости.

Четырнадцатого апреля с 23:03 до 23:10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Дамаск, — сообщил Журавлёв.

Он также добавил, что дежурными силами ПВО Сирии из комплекса «Бук-М2Э» российского производства, находящегося в настоящее время на вооружении САР, одна из ракет была уничтожена.

Жертв среди сирийских и российских военнослужащих нет.

Ранее стало известно, что в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине, произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 152 человека получили ранения различной степени тяжести.

В начале апреля неизвестный напал на представителей пограничной полиции Израиля (МАГАВ), в результате один из бойцов получил лёгкое ранение. Израильские полицейские нейтрализовали нападавшего.