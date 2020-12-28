Российские военные приостановили сопровождение машин на трассе в Сирии

https://static.news.ru/photo/73a6b108-4941-11eb-bf97-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса прекращено в связи с эскалацией обстановки, заявил в ходе брифинга замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В связи с эскалацией обстановки прекращено сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса, — отметил Сытник, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что сопровождение будет возобновлено по мере урегулирования сложившейся ситуации. По словам Сытника, в настоящее время в районе города Айн-Иса провинции Ракка подразделения военной полиции РФ выполняют задачи на наблюдательных постах совместно с военнослужащими Сирии.

По данным российской стороны, за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Ранее NEWS.ru писал, что 26 декабря в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлился 12-й, последний в этом году рейс, который вывез 19 российских детей в возрасте от 3 до 15 лет из зоны боевых действий в Сирии. Скоро их отправят родственникам в Дагестан, Башкирию, в Саратовскую и Кемеровскую области. Детей вывезли с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска.