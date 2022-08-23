Российские военные попали под обстрел при патрулировании в Сирии

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

архивное фото

Атака на российский военный патруль зафиксирована в сирийской провинции Эль-Кунейтра, сообщил телеканал Al Arabiya. Отмечается, что было использовано взрывное устройство.

Мощная бомба взорвалась, когда патруль проезжал мимо деревни Аль-Муаллака в южной части Кунейтры. В результате взрыва были ранены российские военнослужащие. Возможно, есть погибшие. На данный момент к месту происшествия спешат машины скорой помощи.

В Минобороны РФ пока информацию о нападении не прокомментировали.

Ранее стало известно, что ВКС России уничтожили в пустыне Белая на территории Сирии боевиков группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн». Она базируется в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге страны и обучается американскими инструкторами. По данным Минобороны РФ, боевики совершали диверсии против объектов гражданской инфраструктуры Сирии и мирного населения.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вновь активизировались в регионе.