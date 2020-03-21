https://static.news.ru/photo/a3f8b10e-6b6a-11ea-83a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: © U.S. Navy/Global Look Press

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал вероятный способ уничтожения войсками США российской базы в провинции Хмеймим. По его слова, американская сторона могла бы нанести удар с помощью ракет BGM-109 Tomahawk.

На сегодняшний день Россия не может убрать из Сирии Воздушно-космические силы из-за ядерного статуса. Также Сивков добавил, что российская армия испытывает острую потребность в авианосце. За время Ближневосточной кампании авиацией «Адмирала Кузнецова» в Сирии было уничтожено около 400 объектов, пишет Lenta.ru.

NEWS.ru ранее сообщал о другом заявлении доктора военных наук. Он отверг версию об «американском происхождении» коронавируса в КНР.