Российские военная полиция блокировала колонну «коалиции» в Сирии ЦПВС: военная полиция РФ блокировала колонну «международной коалиции» в Сирии

Фото: Monsef Memari/Global Look Press

Военная полиция РФ заблокировала проезд колонны так называемой «международной коалиции» в Сирии, отметил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. По его словам, инцидент произошел в провинции Хасеке.

8 мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой «международной антитеррористической коалиции», — говорится в сообщении.

В состав колонны вошли шесть БМП Bradley и два пикапа, уточнил Попов. После блокировки пути представители «коалиции» развернулись и уехали в обратном направлении, констатировал он.

Ранее в ЦПВС сообщили, что воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили место базирования террористов, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри в Сирии. В Идлибской зоне деэскалации также был зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки, заключил он. До этого ВКС ликвидировали на территории провинции Алеппо по меньшей мере 25 боевиков в лагере. Уничтоженные террористы были причастны к обстрелам правительственных войск Сирии.