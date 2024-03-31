Российские ВКС уничтожили базу боевиков в Сирии ЦПВС: ВКС России уничтожили место базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили расположенную в труднодоступных районах базу боевиков в сирийской провинции Хомс, заявил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. По его словам, террористы располагались в горных хребтах Джебель-Эль-Мраах.

31 марта ударом ВКС уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Эль-Мраах в провинции Хомс, — говорится в сообщении.

В течение суток российскими войсками было зафиксировано пять нарушений парами истребителей F-15 и Rafale, а также одним разведывательным самолетом B-350, отметил Попов. Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, игнорируя Протокол деконфликтации, констатировал военный.

Ранее Воздушно-космические силы России ликвидировали на территории провинции Алеппо по меньшей мере 25 боевиков в лагере. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить добавил, что уничтоженные были причастны к обстрелам правительственных войск Сирии.