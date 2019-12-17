Члены комитета Совфеда по обороне в конце декабря посетят авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом рассказал сенатор Константин Косачев.
Он уточнил, что речь не идёт о двустороннем визите. Сенаторы отправятся на базу для работы с российскими военнослужащими. По словам Косачева, поездка запланирована на 26–28 декабря.
Сенатор добавил, что при активной поддержке Москвы в ближайшее время возможен визит в Сирию председателя Межпарламентского союза Габриэлы Куэвас Баррон,
Ранее NEWS.ru писал, что РФ может создать в САР третью военную базу. Наряду с Хмеймимом и Тартусом будет объект в Камышлы. Работа по подготовке к размещению там группы транспортно-боевых вертолётов уже начата.
Авиабаза Хмеймим
Mil.ru/CC BY 4.0/wikimedia.org
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен