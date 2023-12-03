Российские «Панцири» и «Буки» сбили почти все бомбы Израиля над Дамаском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Истребители F-16 ВВС Израиля в ночь на субботу нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам рядом с сирийским Дамаском, сообщил ТАСС заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, российские комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» сбили большинство авиабомб.

2 декабря с 01:33 [мск] до 01:39 [мск] четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаска. Дежурными силами по ПВО вооруженных сил Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства большая часть авиабомб сбита. Жертв и пострадавших нет, — заявил Кулить.

Накануне израильские ВВС нанесли удары по позициям сирийских войск в окрестностях Дамаска. Средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по вражеским целям в небе над городом.

До этого Израиль нанес удары по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии. В результате атаки были разрушены взлетно-посадочные полосы, а воздушные гавани временно остановили работу. В МИД РФ в этой связи заявили, что авиационные удары ВС Израиля по территории Сирийской Арабской Республики могут привести к началу вооруженной эскалации во всем регионе.