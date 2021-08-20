Российские «Панцирь-С» успешно отразили 22 израильские ракеты в Сирии

Силы противовоздушной обороны Сирии, состоящие из комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С», уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем 19 августа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз Центра по примирению враждующих сторон.

Около 23 часов шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики в провинциях Риф, Дамаск и Хомс, — заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

Он также отметил, что потерь среди сирийских военнослужащих нет, а объекты инфраструктуры также не были разрушены.

Ранее генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко назвала дату выхода фильма «Небо». Кинолента рассказывает о погибшем в 2015 году в Сирии лётчике Олеге Пешкове, а также спасении штурмана Константина Мурахтина.

Она отметила, что это будет первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Съёмки проходили непосредственно в Сирии — в стране, где шли боевые действия. Известно, что «Небо» выйдет в прокат 7 октября.