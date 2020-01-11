https://static.news.ru/photo/fbf107ee-349c-11ea-8199-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В Сирии боевики вновь нарушили режим прекращения огня. Ими была предпринята крупная атака на позиции правительственных войск в направлении населённого пункта Джарджаназ.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков. По его словам, в атаке участвовали около 200 боевиков. Нападавшие двигались на 30 пикапах, оборудованных крупнокалиберными пулемётами, передаёт « Интерфакс ».

Точечным огнём из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита, боевики отошли в исходное положение, — заявил Боренков.

Инцидент произошёл 10 января в районе Идлиба. В данный момент боевые действия в районе прекращены, поэтому боевая авиация не применяется.

Ранее NEWS.ru писал, что Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта, дала концерт в сирийской провинции Хасеке.