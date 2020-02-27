Использование воздушного пространства над сирийской провинцией Идлиб, которая остается в руках боевиков протурецкой оппозиции и радикальных формирований, стало красной линией для Турции. Телеканал «Россия-24» (ВГТРК) сообщил, что противники официального Дамаска стали применять против российских и сирийских самолётов переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Вероятно, продолжающаяся гибель кадровых военных вынуждает Анкару применить более жёсткие меры в этом районе, на который ведёт натиск Сирийская арабская армия (САА) и лояльные ей силы.

О том, что боевики оппозиции и поддерживающие их турецкие советники применяют ПЗРК против самолётов России и Сирии, ВГТРК сообщил 27 февраля.

Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация. Собственная и российская. Самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас так же опасно — боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы, — говорится в репортаже российского телеканала.

По данным ВГТРК, авиация ВВС Сирии и ВКС РФ активно применяет тепловые ловушки для того, чтобы защититься от выстрелов из ПЗРК. 27 февраля на камеры сирийских очевидцев попало то, как протурецкие силы пытаются атаковать Су-34 в небе над Идлибом. Видно, как самолёт успешно уходит от выстрела. Тем не менее, сообщения о нападениях на российскую авиацию пока носят неофициальный характер.

О ситуации «на земле» сложно судить с точностью. 27 февраля источники в Сирии и Турции разошлись в версиях, что происходит в населённом пункте Саракиб в Идлибе, где находился турецкий наблюдательный пункт. По данным агентства Anadolu, боевики сирийской умеренной оппозиции установили контроль над Саракибом, который расположен к востоку от провинциального центра на пересечении шоссе Алеппо — Хама и Алеппо — Латакия. Сирийцы, в свою очередь, рапортовали о том, что все атаки оппозиционных формирований на этот город были успешно отбиты. Впрочем, факт контратак, которые ведут противники официального Дамаска, признаётся и САА. По данным сирийской стороны, правительственные силы выбили террористов из 16 населённых пунктов на юге провинции Идлиб, разгромив формирования, связанные с запрещённой в РФ группировкой «Джебхат ан-Нусра».

Идлиб Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Накануне стало известно, что в районе сирийской мятежной провинции погибли турецкие военнослужащие.

В результате авиаудара по нашим позициям в провинции Идлиб погибли двое наших военных, ещё двое получили ранения. Незамедлительно были нанесены удары по военным объектам режима, — говорится в сообщении Минобороны Турции.

Как уточнил позже президент Реджеп Тайип Эрдоган, число погибших возросло до трёх. К 29 февраля — дате, когда заканчивается турецкий ультиматум войскам президента Башара Асада по поводу отхода на прежние позиции в Идлибе, — Турция подходит с серьёзными потерями среди кадровых военных. По мере приближения «дедлайна» надежда на мирное урегулирование в провинции тает. Как заявил во время своего выступления Эрдоган, без поддержки со стороны России и Ирана сирийское руководство не смогло бы устоять на ногах.

Несмотря на продолжающиеся контакты с РФ на рабочем уровне, Турция, как кажется, не хочет принимать аргументов российской стороны, выступающей за борьбу с радикальными элементами, оставшимися в Идлибе.

Утверждения о необходимости дислокации войск (САА — NEWS.ru) в зоне деэскалации под предлогом обеспечения безопасности лишены смысла. Для Турции изменение статус-кво на северо-западе Сирии недопустимо, и этот факт должна принять Россия. Безусловно, встреча президентов Турции и России станет поворотным моментом, — заявил пресс-секретарь возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

Однако, как кажется, турецкий лидер поторопился назначить переговоры на 5 марта в Стамбуле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что такая встреча на турецкой площадке действительно запланирована. По словам руководителя кремлёвской пресс-службы, у президента РФ на 5 марта «другие рабочие планы». Связано ли это с обострением ситуации вокруг Идлиба, пока неизвестно.