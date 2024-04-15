Рогозин назвал победителя в большой войне Израиля и Ирана Рогозин — NEWS.ru: Иран победит Израиль в случае большой войны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

В случае масштабной войны Иран способен нанести поражение Израилю, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Дмитрий Рогозин. По его словам, в израильской армии не очень хорошие бойцы за исключением выходцев из России, из которых состоит весь спецназ ЦАХАЛ.

Иран, думаю, сам разберется. Но польза от отношений с Россией у Ирана огромна. Даже просто как заинтересованный наблюдатель Иран получает бесценный опыт, изучая характер действий на Украине. Кроме того, Иран извлекает пользу от сотрудничества в экономике и энергетике с нашей страной. Он может чувствовать, что его спина прикрыта, ведь мы — дружественные государства, — сказал сенатор.

Он также отметил, что проведенной в минувшие выходные атакой на израильскую территорию Иран удовлетворен и «чувствует себя отомщенным».

Иран имеет полное право выбрать любую форму самозащиты, если она потребуется. ООН давно за скобками событий, о ее устав США и НАТО давно вытерли ноги и грязные руки. Но другой ООН у нас нет, поэтому наслаждаемся речами с ее трибуны, — подчеркнул он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и заявил, что «ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну». Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что страна реализовала право на самооборону и инцидент исчерпан.

Тегеран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет, практически все они были сбиты. Атака стала ответом на обстрел иранской дипмиссии в сирийском Дамаске. Теперь Израиль готовит свой ответ.