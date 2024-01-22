Родственники заложников ХАМАС взяли штурмом парламент Израиля Kan: израильтяне ворвались в парламент с требованием освободить родных из плена

Фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

Родственники израильтян, захваченных в заложники палестинским движением ХАМАС, ворвались в здание кнессета (парламента) и потребовали от депутатов немедленных мер по освобождению родных, сообщает радиостанция Kan. В частности, они предлагали рассмотреть возможность выкупа заложников, а также призывали к роспуску правительства, обвиняя его в бездействии.

Инцидент произошел во время совещания финансовой комиссии израильского парламента. На опубликованных в Сети кадрах видно, как участники акции с криками врываются в зал заседаний и выстраиваются перед депутатами с плакатами, на которых написано: «Вы не будете сидеть здесь, пока они там умирают».

Глава комиссии Моше Гафни выслушал претензии участников акции, а затем прервал заседание. Он заверил протестующих, что обсудит с главой правительства Биньямином Нетаньяху возможность выкупа заложников. Парламентарий также сказал, что власти делают все возможное для возвращения сограждан из плена.

Ранее сообщалось, что Израиль отверг предложение ХАМАС о прекращении огня в ответ на освобождение заложников. Инициатива является частью сделки между враждующими сторонами, которую продвигают США, Египет и Катар.

До этого стало известно, что родственники израильтян, взятых в заложники бойцами ХАМАС, устроили митинг у резиденции Нетаньяху в Кесарии. Они требуют от главы правительства решиться на «смелый шаг» ради возвращения людей. Участники акции рассчитывают на затяжной протест, поэтому возле дома политика уже начали устанавливать палатки.