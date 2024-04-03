Родные заложников ХАМАС требуют отставки Нетаньяху на митинге в Израиле

В Израиле набирает обороты массовый протест, передает телеканал Channel12. В числе недовольных граждан на улицы вышли родные заложников, похищенных ХАМАС. Основное требование — заключение сделки по освобождению заложников и отставка премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Сначала люди митинговали у здания Кнессета (парламента), после чего направились к резиденции Нетаньяху и попытались пробраться внутрь. Также демонстранты начали вступать в стычки с полицейскими и протестующих разогнали с помощью водометов, правоохранители задержали пять человек.

Ранее порядка 100 тысяч людей в Иерусалиме потребовали досрочных выборов в Израиле и заключения сделки с ХАМАС по освобождению заложников. Активисты вот уже несколько дней собираются у здания парламента. Мероприятие сопровождается перекрытиями дорог, разжиганием костров и столкновениями с полицией. Акция уже стала самым массовой в Иерусалиме с начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта, которая продолжается уже почти полгода.

На днях представители ХАМАС обратились к посредникам и предъявили условия для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа. Для начала Израиль должен вывести войска из региона, затем планируется «настоящий» обмен военнопленными. Инициатива ХАМАС направлена на одновременное освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в секторе Газа.