РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» в Пакистане

https://static.news.ru/photo/20f0b7c0-6ac4-11eb-8bac-96000091f725_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look press

Пакистан стал 22-й страной мира, где зарегистрирована российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Пакистан является одной из самых населённых стран мира, и решение включить «Спутник V» в национальный портфель препаратов от коронавируса является важнейшим шагом для его диверсификации и защиты здоровья людей. Разрешение на экстренное использование «Спутника V» стало возможным благодаря его высокой эффективности, безопасности и хорошо изученной платформе аденовирусных переносчиков человека, — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. На данный момент она получила регистрацию в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане, Мьянме, а также в Республике Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины. Теперь этот список пополнил Пакистан.

В России массовая вакцинация препаратом стартовала 18 января. По информации на 8 февраля, было выпущено 8,62 млн доз вакцины, из них 5,3 млн было доставлено в регионы.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V». Соответствующий документ отправил в ЕС Российский фонд прямых инвестиций 29 января 2021 года и имеет подтверждение, что заявление принято, скорость его одобрения определит европейский регулятор.