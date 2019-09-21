https://static.news.ru/photo/2a014f2c-dd13-11e9-8425-fa163e074e61_660.jpg Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Россия зафиксировала за сутки 31 случай нарушения режима прекращения огня в Сирии, Турция — 19, сообщается на сайте Минобороны РФ в информационном бюллетене.

Российской стороной было зафиксировано 10 случаев нарушения перемирия в Идлибе, девять — в Латакии, семь — в Алеппо, пять — в Хаме.

Турецкое представительство зафиксировало семь нарушений в Идлибе, семь — в Латакии, четыре — в Хаме, один — в Алеппо.

Как ранее писал News.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по итогам боевых действий в Сирии были доработаны около 300 типов вооружения, а 12 образцов, которые считались перспективными, уже сняли с производства.