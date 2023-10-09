РФ прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа

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Власти России не исключают возможность организации рейсов для эвакуации россиян из Израиля, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Кроме того, прорабатываются варианты вывоза граждан РФ из сектора Газа, сообщил дипломат в эфире Первого канала.

По словам Викторова, сотрудники дипмиссии не пострадали в ходе боевых действий. Сейчас принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности посольства, отметил представитель МИД. Также он подтвердил гибель российского гражданина при атаке палестинского движения ХАМАС.

С соболезнованием огромным впервые обнародую информацию о том, что, к сожалению, подтвердилась гибель одного российского гражданина. Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля. Гражданин РФ для нас он прежде всего, — заявил посол.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал помощь от властей всем россиянам, которые хотят эвакуироваться из Израиля в связи с военным конфликтом. По его словам, сейчас на территории еврейского государства проживает большое количество граждан России, и правительство обеспокоено этим.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что россияне, уехавшие в Израиль из-за своей позиции относительно СВО, могут вернуться назад. Спикер Кремля заверил, что Москва не станет угрожать гражданам и бояться преследования им не стоит.