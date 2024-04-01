Резиденция премьера Ливии подверглась обстрелу Reuters: резиденцию премьера Ливии Дбейбы обстреляли реактивными снарядами

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Резиденция премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы подверглась обстрелам противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного ливийского министра. Он отметил, что никто не пострадал.

Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами в воскресенье, в результате атаки никто не пострадал, — написало агентство.

Ранее парламент Ливии потребовал покинуть территорию страны тех послов, чьи государства поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной. В заявлении депутаты осудили США, Францию, Италию и другие страны, одобряющие агрессию в отношении сектора Газа. Они также выступили за остановку экспорта газа и нефти в поддерживающие Израиль страны, если он не прекратит «массовые убийства палестинцев». Кроме того, парламентарии призвали выработать «единое арабское решение» по ситуации вокруг анклава.

До этого делегация Минобороны РФ прибыла в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хавтара. Ведомство опубликовало кадры прибытия российских военных во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым.