Reuters: в Катаре задержаны участники группы Pussy Riot

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Катара 18 декабря задержали участников группы Pussy Riot, которые намеревались в ходе матча финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией выбежать на футбольное поле для проведения акции протеста, передает Reuters. По информации агентства, задержаны три человека: Ника Никульшина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Петр Верзилов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и неназванный участник Pussy Riot из Украины.

Служба безопасности задержала участницу Нику Никульшину, помощника протестной группы Петра Верзилова и участника группы Pussy Riot с Украины, — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что задержанные хотели провести акции протеста из-за ситуации на Украине, из-за ареста политика Алексея Навального и высказаться о притеснении женщин в Иране.

Reuters ссылается на благотворительную организацию Cinema for Peace Foundation, которая назвала имена нарушителей, добавив, что выбежать на футбольное поле участникам Pussy Riot помешала служба безопасности.

Основатель Cinema for Peace Foundation Жака Бизиль сообщил, что связался с Верзиловым. Тот рассказал, что полиция среагировала мгновенно и не позволила ступить на поле. В момент их общения Верзилов уже находился под арестом.

По информации издания «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), задержанных активистов Pussy Riot отпустили в тот же вечер.

Ранее московский суд арестовал адвоката Дмитрия Талантова, который защищал обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Основанием для заключения юриста под стражу послужило обвинение в распространении фейков о российской армии.