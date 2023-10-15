Reuters потребовало от ЦАХАЛ расследования гибели своего журналиста

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Агентство Reuters потребовало от израильской армии (ЦАХАЛ) проведения тщательного расследования гибели своего журналиста, говорится в заявлении, подписанном руководством средства массовой информации. В документе указано, что сотрудники СМИ должны иметь возможность безопасно освещать события.

Мы призываем ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля) провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Для журналистов очень важно иметь возможность свободно и безопасно освещать события, — подчеркнули в агентстве.

Журналист вместе с коллегами попал под обстрел израильских танков на территории Ливана. В результате ливанский фотограф Иссам Абдалла, работавший на агентство Reuters, погиб, репортер телеканала Al Jazeera Кармен Джавхадaр и фотограф Эйли Брахия получили ранения и были госпитализированы.

Ранее съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел со стороны ХАМАС в Израиле. Инцидент произошел на въезде в Ашкелон. По словам журналиста Алексея Дегтярева, атака велась достаточно массированная. Он насчитал свыше 11 залпов с разных сторон, сотрудникам неоднократно приходилось выскакивать из машины и бросаться в траву.