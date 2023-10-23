Reuters: Иран боится потерять авторитет, но воевать с Израилем не намерен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иранское руководство оказалось в непростом положении, столкнувшись с кризисом из-за конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, которая долгое время получала поддержку от Тегерана, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников. Ирак оказался перед сложным выбором: оставаться в стороне от конфликта, что может подорвать его региональное лидерство и авторитет, или вступить в открытое противостояние с Тель-Авивом.

Второе потенциально несет еще большие проблемы, так как может вызвать недовольство среди населения и усугубить уже существующий экономический кризис, считают источники агентства. Так чиновники описали приоритеты, которые обсуждают в правительстве Ирана.

Отмечается, что на данный момент в Тегеране достигли консенсуса разрешить ливанской группировке «Хезболла» осуществлять периодические трансграничные нападения на Израиль, а также совершать небольшие атаки на американские объекты со стороны других союзных Ирану группировок в регионе. При этом власти Ирана стремятся предотвратить крупную эскалацию, которая могла бы втянуть страну в прямой военный конфликт.

Ранее глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в телефонном разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил о риске вовлечения новых игроков в палестино-израильский конфликт. По словам иранского военачальника, к этому может привести помощь Израилю со стороны других государств.