Опубликованы кадры прибытия Байдена в Израиль Джо Байден прибыл в Израиль

Фото: Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден прибыл в Израиль, сообщило агентство Reuters. Он проведет встречу с целью консультаций по поводу набирающей обороты войны в Газе. Спустившись с самолета в окружении большого количества охранников, Байден обнял на взлетной полосе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Исаака Герцога. Они коротко поговорили, прежде чем отойти от трапа самолета.

Добро пожаловать, господин президент. Да благословит вас Бог за защиту народа Израиля, — обратился к Байдену Исаак Герцог.

Некоторые СМИ отметили, что за рулем служебного автомобиля, который использует в Тель-Авиве Байден, находится девушка — сотрудница службы безопасности.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе своего визита в Израиль собирается заверить руководство страны в готовности предоставить необходимую военную помощь во имя поддержания мира и стабильности в регионе. В Белом доме США отмечали, что решение об отмене поездки Джо Байдена в Иорданию было совместным и оно связано с неотложными задачами, касающимися событий в Палестине и Израиле.