Reuters: два ливийских порта остановили отгрузку нефти

Два ливийских порта — Зуветина к югу от Бенгази и Меллита на западе страны— приостановили отгрузку нефти, передаёт агентство Reuters со ссылкой на сотрудников порта. Отмечается, что это связано с появлением там протестующих из-за отказа премьер-министра Ливии Абделя Хамида Дбейбы сложить полномочия.
Согласно информации Reuters, из-за действий протестующих в порту Зуветина процедура по загрузке нефти в танкер
Отгрузка нефти
Ранее массовые акции протеста против госпереворота вспыхнули в Пакистане. На улицы вышли тысячи сторонников бывшего премьер-министра Имрана Хана, которому 9 апреля пакистанский парламент вынес вотум недоверия.
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана в ночь на 10 апреля проголосовало за вотум недоверия Имрану Хану. А 9 апреля ушёл в отставку спикер Национального собрания Асад Кайсер. Он заявил, что оставаясь на посту, он бы участвовал «в иностранном заговоре», целью которого являлось отстранение Хана.