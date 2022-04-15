Reuters: два ливийских порта остановили отгрузку нефти

Два ливийских порта — Зуветина к югу от Бенгази и Меллита на западе страны— приостановили отгрузку нефти, передаёт агентство Reuters со ссылкой на сотрудников порта. Отмечается, что это связано с появлением там протестующих из-за отказа премьер-министра Ливии Абделя Хамида Дбейбы сложить полномочия.

Согласно информации Reuters, из-за действий протестующих в порту Зуветина процедура по загрузке нефти в танкер стала невозможной. Агентство пишет, что в торговое судно должен был быть загружен 1 млн баррелей нефти.

Отгрузка нефти не состоялась и в порту Меллита в западной части страны. Там неизвестные приостановили добычу чёрного золота на месторождении Эль-Фил, откуда нефть экспортируется через этот порт, сообщает Bloomberg. С месторождения в Эль-Фил в сутки добывается около 65 тысяч баррелей, добавило агентство.

Ранее массовые акции протеста против госпереворота вспыхнули в Пакистане. На улицы вышли тысячи сторонников бывшего премьер-министра Имрана Хана, которому 9 апреля пакистанский парламент вынес вотум недоверия.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана в ночь на 10 апреля проголосовало за вотум недоверия Имрану Хану. А 9 апреля ушёл в отставку спикер Национального собрания Асад Кайсер. Он заявил, что оставаясь на посту, он бы участвовал «в иностранном заговоре», целью которого являлось отстранение Хана.