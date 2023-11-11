Reuters: беспилотник атаковал американскую базу в Ираке

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Вооруженный беспилотник нанес удар по американской базе на военном аэродроме Харир в Ираке, сообщает Al Arabiya. Об этом агентству сообщил источник в иракских службах безопасности.

Была повреждена инфраструктура объекта. По данным агентства Reuters, американские войска подверглись трем атакам в Ираке в четверг, но потерь не было. За предыдущие сутки было совершено четыре нападения на американские войска в Ираке и Сирии, сообщил отдельный представитель США на условиях анонимности. Также проиранские военные заявили, что атаковали базу американских войск в Рамилане на северо-востоке Сирии.

10 ноября сообщалось, что движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что нанесло удар по военной базе США в сирийском пограничном городе Эт-Танф. О раненых и погибших при этом в официальных ведомствах информации не было.

Ранее политолог Джон Миршаймер заявлял, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль в конфликте с Палестиной из внутриполитических соображений и страха перед израильским лобби. По его словам, этим объясняется политика не только действующего американского лидера, но и ряда его предшественников.