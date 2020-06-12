В Кабуле отметили День России исполнением «Катюши»

https://static.news.ru/photo/de4c104a-ad6d-11ea-a781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Российский центр науки и культуры в Кабуле/facebook.com

Российский центр науки и культуры в Кабуле отпраздновал День России. Сотрудники учреждения продемонстрировали документальные фильмы о взаимоотношениях между РФ и Афганистаном в 70–80-е годы.

Поддавшись общему вдохновенному порыву, многие участники торжества сами вышли на сцену и в едином порыве исполнили «Катюшу». Порой возникает ощущение, что эта песня стала уже народной афганской, настолько хорошо её здесь знают, — цитирует сообщение РИА Новости.

Руководитель представительства в южноазиатской республике Вячеслав Некрасов добавил, что для многих афганцев этот праздник имеет особое значение. По его словам, большинство из них хотели бы побывать в России.

NEWS.ru писал ранее, что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил россиян и президента Владимира Путина с Днём России.