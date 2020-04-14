«Развод не планируется»: саудовский принц назвал семейными отношения с РФ

https://static.news.ru/photo/8ab2c616-7e80-11ea-b48e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Bo/Global Look Press

Москва и Эр Рияд после непродления сделки ОПЕК+ в марте не стали «разводиться», а приняли разногласия как семья, не выносящая их за пределы своего круга. Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

Таким образом в эфире Bloomberg TV он прокомментировал новое соглашение стран ОПЕК, где Саудовская Аравия является крупнейшим участником картеля. Стороны никак не могли договориться, но позже условились, что Россия и другие страны суммарно сократят добычу на 9,7 млн баррелей с 1 мая 2020 года.

Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд считает, что ситуация на рынке углеводородов стабилизируется через несколько месяцев, и заверил, что Эр-Рияд, страны ОПЕК и государства, не участвующие в сделке, готовы пойти на все необходимые для этого меры.

После этого ведущая отметила, что между Саудовской Аравией и Россией ещё пять недель были достаточно напряжённые отношения, которые вылились в «довольно неприятный развод». При этом её интересовало, может ли ситуация повториться, а игроки нефтяного рынка вновь ввязаться в «ценовую войну».

Не назвал бы это неприятным разводом. Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят их за пределы своего внутреннего круга. Их разрешение делает семьи сильнее. Извините, если разочарую, но у нас никакого развода не планируется, — заверил принц.

9 марта нефтяные котировки в мире обрушились на 30%. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.

Как писал NEWS.ru, ранее Financial Times отказалась считать сделку ОПЕК+ спасением для рынка нефти.