Разведка Сирии крышует контрабанду коров

https://static.news.ru/photo/c9040e1e-afdd-11ea-b9a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии Ахмад Аль-Кадери поручил отделу животноводства разобраться с проблемой покупки крупного рогатого скота у частных торговцев по завышенным ценам.

Один из торговцев, пользующийся протекцией спецслужб, приобрёл в Ливане 1500 коров по низким ценам, но перепродал скот правительству по ценам, в три раза выше закупочных. Имя бизнесмена на разглашается, но известно, что он живёт недалеко от президентского дворца в Дамаске и смог провернуть эту схему, пользуясь связями в одной из разведывательных служб Сирии.

Большинство сделок с крупным рогатым скотом с участием сирийского минсельхоза реализуются по коррупционным схемам, отмечают арабские СМИ. Как правило, дельцы закупают коров в Ливане или Ираке, а затем перепродают их. При этом ведомство также вовлечено в серые схемы: два года назад после покупки 8 тысяч голов скота выяснилось, что производство молочной продукции обходится в два раза дороже, чем реализация готовой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Сирии Башар Асад на фоне обесценивания сирийского фунта освободил от должности премьер-министра страны Имада Хамиса.

