Разведка Сирии крышует контрабанду коров

Министр сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии Ахмад Аль-Кадери поручил отделу животноводства разобраться с проблемой покупки крупного рогатого скота у частных торговцев по завышенным ценам.
Один из торговцев, пользующийся протекцией спецслужб, приобрёл в Ливане 1500 коров по низким ценам, но перепродал скот правительству по ценам, в три раза выше закупочных. Имя бизнесмена на разглашается, но известно, что он живёт недалеко от президентского дворца в Дамаске и смог провернуть эту схему, пользуясь связями в одной из разведывательных служб Сирии.
Большинство сделок с крупным рогатым скотом с участием сирийского минсельхоза
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Сирии Башар Асад на фоне обесценивания сирийского фунта освободил от должности премьер-министра страны Имада Хамиса.
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