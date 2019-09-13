Конфликт вокруг двоюродного брата сирийского президента Рами Махлуфа может быть разрешён после посреднического вмешательства Саудовской Аравии. Об этом сообщают местные ресурсы. По их данным, за урегулирование выступил лично саудовский кронпринц Мухаммед. Официальный Дамаск может смягчить своё отношение к влиятельнейшему бизнесмену Арабской Республики после того, как военное крыло ассоциации «Аль-Бустан», которое находилось в сфере его влияния, перешло в руки супруги Асада — Асмы.

О том, что конфликт между сирийским лидером Башаром Асадом и его двоюродным братом Рами Махлуфом близок к разрешению, сообщили местные источники. По их словам, в дело вмешался наследник саудовского престола принц Мухаммед. Однако каким именно было посредничество Эр-Рияда и на каком уровне, не сообщается. Уточняется лишь, что свои усилия также приложило духовенство. По этой информации, спор между Асадом и Махлуфом «почти закончен» после того, как брата сирийского президента лишили контроля над «Аль-Бустаном» — сирийской организацией, которая была сформирована в 1999 году в гуманитарных целях, но частично превратилась в ударную силу, возглавляемую Самером Дарвишем, на фоне гражданской войны в Арабской Республике. По сообщениям, ассоциация «Аль-Бустан» была передана в ведение Сирийского фонда развития, которым управляет Асма Асад, супруга Башара Асада.

Это ещё раз подтверждает версию источников News.ru, что жена сирийского президента сыграла большую роль в деле Махлуфа. Впрочем, как в то же время обращает внимание местная пресса, ограничительные меры против «Аль-Бустана» были «требованием России». По задумке, санкции против Рами Махлуфа и его активов должны были улучшить имидж Асада и заставить сирийцев думать, что в республике все равны перед законом. Другие источники сообщили, что «финансовая мощь Рами Махлуфа и его контроль над некоторыми военизированными формированиями начали беспокоить Асада». Впрочем, все источники сходятся во мнении, что теперь Асма Асад играет «новую роль»: она взяла на себя задачи, которые инсайдеры называют «высокоуровневыми», в отношении компаний, финансовых вопросов и некоторых проблем вокруг президентского дворца. Вероятно, теперь она обладает большими рычагами в рамках антикоррупционных дел.

Асма Асад AsmaalAssad.FirstLady/facebook.com

Параллельно с досье Махлуфа были задержаны десятки сирийских бизнесменов, обвинённых в спекуляции и использовании мошеннических схем. Примечательно, что все сирийские предприниматели, которые в рамках этих расследований оказались под домашним арестом, занимались созданием и финансированием местных ополчений на протяжении всего гражданского конфликта в Арабской Республике. Дело дошло до того, что часть из этих военизированных формирований начала угрожать правительственным силам. Особенно это давало о себе знать в Латакии и Хаме. Вполне вероятно, что репрессии против предпринимателей могут продолжиться, когда судьба провинции Идлиб, которая остаётся в руках противников официального Дамаска, будет решена. Конечно, такая борьба с патронами шиитских боевиков, которые, как известно, находятся в подчинении у Ирана, не может не поощряться российским командованием в Сирии. Но по одной из версий, Махлуфа задержали не только за это — дело ещё и в непогашенной задолженности Дамаска. Инсайдеры утверждали, что после обращения Москвы за возвратом кредита Башар Асад начал «трясти» деньги из своего брата, который пока что остаётся одним из самых богатейших людей республики. Однако источники не подтверждают эту информацию, хотя она очень популярна в арабоязычном сегменте Сети.