Разлад из-за кронпринца: саудиты жалуются на требовательность США

Администрация президента США Джо Байдена одобрила выпуск официального доклада американских спецслужб об обстоятельствах прогремевшего в 2018 году убийства саудовского обозревателя Джамаля Хашогги в Стамбуле. В выводах расследователей говорится о том, что в преступлении одну из ведущих ролей играл наследный принц Мухаммед. Ожидается, что этот доклад переведёт отношения Вашингтона и Эр-Рияда в другое русло.

Сам Байден лично ознакомился с выводами американских расследователей перед тем, как одобрить публикацию. Правда, по словам представителей Белого дома, все проблемные аспекты глава государства не намерен обсуждать с главным «героем» расследования — кронпринцем Мухаммедом, который также является первым заместителем главы правительства и министром обороны Саудовской Аравии. Коммуникация на высшем уровне теперь будет выстраиваться между президентом США и королём Салманом.

Не исключено, что новые правила связаны не только с требованиями протокола, которые администрация экс-президента Дональда Трампа систематически нарушала, но и с политической токсичностью самой фигуры кронпринца. Сын монарха, как утверждается, лично отдал приказ о внесудебной расправе над оппозиционным журналистом на территории саудовского консульства в Стамбуле. Более того, спустя две недели после громкого преступления ликвидаторы были направлены в Канаду, где проживал другой известный диссидент — бывший помощник главы саудовского МВД Саад аль-Джабри. Как утверждает сам аль-Джабри в своих исках к кронпринцу Мухаммеду, он должен был стать «Хашогги номер два».

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Судебные документы демонстрируют , что группа ликвидаторов, учинившая расправу в Турции, использовала для перемещения как минимум два частных самолёта, которые принадлежали компании, контролируемой наследным принцем. Так, чуть меньше, чем за год до убийства Саудовский фонд национального благосостояния стал владельцем Sky Prime Aviation.

Оценки, представленные в докладе американского разведсообщества, базируются в основном на выводах Центрального разведуправления (ЦРУ). Их сложно назвать новыми: детали этой документации стали известны ещё в 2018 году. Вопрос на протяжении последних лет заключался лишь в выборе властей США — адвокатствовать в пользу наследника престола или уступить общественному давлению. Сейчас же, как считают аналитики, обнародование документа откроет новую, не самую приятную главу в американо-саудовских отношениях. Сын бывшего помощника министра внутренних дел Саудовской Аравии Халед аль-Джабри уже заметил в разговоре с западными изданиями, что «публикация доклада — это долгожданный шаг, который должен сопровождаться привлечением к ответственности, чтобы гарантировать, что варварское преступление больше не повторится».

Однако, как отмечал в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам, администрация Байдена вряд ли рискнёт провести глобальную ревизию в отношениях с королевством, если учесть то, что они принципиально важны для ближневосточной политики США. Вероятно, Белому дому придётся обходиться ограниченными или символическими методами давления, чтобы соблюсти баланс.

Впрочем, в самой Саудовской Аравии ситуацию воспринимают крайне серьёзно. По неподтверждённым данным, за последние недели саудовские официальные лица провели ряд телефонных переговоров с коллегами из Израиля. В числе тем для дискуссии была не только новая политика США в отношении Ирана, но и намерение Белого дома «наказать» Эр-Рияд за нарушения в сфере прав человека. Из сообщений в израильских СМИ следует, что саудовцы пожаловались израильтянам на такое изменение американского курса, попросив их о дипломатическом содействии. Возможно, если американской дипломатии и не удастся скорректировать курс Саудовской Аравии за счёт критики и символических мер давления, то уж точно получится окончательно и официально сблизить королевство с еврейским государством.