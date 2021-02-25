Разлад из-за кронпринца: саудиты жалуются на требовательность США

Администрация президента США Джо Байдена одобрила выпуск официального доклада американских спецслужб об обстоятельствах прогремевшего в 2018 году убийства саудовского обозревателя Джамаля Хашогги в Стамбуле. В выводах расследователей говорится о том, что в преступлении одну из ведущих ролей играл наследный принц Мухаммед. Ожидается, что этот доклад переведёт отношения Вашингтона и Эр-Рияда в другое русло.
Сам Байден лично ознакомился с выводами американских расследователей перед тем, как одобрить публикацию. Правда, по словам представителей Белого дома, все проблемные аспекты глава государства не намерен обсуждать с главным «героем» расследования — кронпринцем Мухаммедом, который также является первым заместителем главы правительства и министром обороны Саудовской Аравии. Коммуникация на высшем уровне теперь будет выстраиваться между президентом США и королём Салманом.
Не исключено, что новые правила связаны не только с требованиями протокола, которые администрация экс-президента Дональда Трампа систематически нарушала, но и с политической токсичностью самой фигуры кронпринца. Сын монарха, как утверждается, лично отдал приказ о внесудебной расправе над оппозиционным журналистом на территории саудовского консульства в Стамбуле. Более того, спустя две недели после громкого преступления ликвидаторы были направлены в Канаду, где проживал другой известный диссидент — бывший помощник главы саудовского МВД Саад аль-Джабри. Как утверждает сам аль-Джабри в своих исках к кронпринцу Мухаммеду, он должен был стать «Хашогги номер два».
Судебные документы
Оценки, представленные в докладе американского разведсообщества, базируются в основном на выводах Центрального разведуправления (ЦРУ). Их сложно назвать новыми: детали этой документации стали известны ещё в 2018 году. Вопрос на протяжении последних лет заключался лишь в выборе властей США — адвокатствовать в пользу наследника престола или уступить общественному давлению. Сейчас же, как считают аналитики, обнародование документа откроет новую, не самую приятную главу в американо-саудовских отношениях. Сын бывшего помощника министра внутренних дел Саудовской Аравии Халед аль-Джабри уже заметил в разговоре с западными изданиями, что «публикация доклада — это долгожданный шаг, который должен сопровождаться привлечением к ответственности, чтобы гарантировать, что варварское преступление больше не повторится».
Однако, как отмечал в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам, администрация Байдена вряд ли рискнёт провести глобальную ревизию в отношениях с королевством, если учесть то, что они принципиально важны для ближневосточной политики США. Вероятно, Белому дому придётся обходиться ограниченными или символическими методами давления, чтобы соблюсти баланс.
Впрочем, в самой Саудовской Аравии ситуацию воспринимают крайне серьёзно. По